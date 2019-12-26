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Bensu Soral seksi pozuna düşen düşene!

Bensu Soral’in seksi pozuna düşen düşene! Bensu Soral sosyal medyadan yaptığı son seksi paylaşımıyla takipçilerinden olumlu yorumlar almayı başardı.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:37
Bensu Soral seksi pozuna düşen düşene!

Bensu Soral son zamanlarda rol aldığı yapımlarla gündem oluyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabını da fazlasıyla kullanıyor ve takipçilerinden güzel yorumlar alıyor.

Bensu Soral Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri çekti. Seksi pozlarını sosyal medyada fazla paylaşmayan Soral, bu sefer seksi bir fotoğrafını paylaştı. Bensu Soral’in paylaşımını dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Bensu Soral’in takipçileri yaptıkları yorumlarda güzel oyuncunun ayakları hakkında ifadeler kullandı.

Soral’in bir takipçisi “Harika ayakların var” şeklinde yorum yaptı.

Bensu Soral

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:40
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