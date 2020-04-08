Berber bulamayan Onur Tuna aldı eline makineyi; İşte Onur Tuna'nın yeni imajı!

Koronavirüs salgını nedeniyle kuaför ve berberlerin kapanması yüzünden evlerine kapanan erkekler arasında akım haline gelen kendi kendine tıraş olma sevdası, daha doğrusu zorunluluğu, Onur Tuna'yı da etkisi altına aldı.

'Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna, karantina günlerinde saçlarını kısaltıp dakallarını kesti. İnstagram'dan 'depresyon yaklaşıyor' nutuyla paylaştığı bu fotoğrafı kimi hayranları beğense de, çoğunluk negatif yorum yaptı. Ünlü oyuncu, olumsuz eleştirilere "Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyene saygılar, kökü bende derler ya" diye cevap verdi.