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Berber bulamayan Onur Tuna aldı eline makineyi; İşte Onur Tuna'nın yeni imajı!

Ünlü oyuncu Onur Tuna da karantinada berber yoksunluğu çekenler kervanına katıldı. Yıılardır uzun saçli görmeye alıştığımız Halil Sezai'nin cesaretinden esinlenen Tuna, imajını değiştirdi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 23:21
Berber bulamayan Onur Tuna aldı eline makineyi; İşte Onur Tuna'nın yeni imajı!

Koronavirüs salgını nedeniyle kuaför ve berberlerin  kapanması yüzünden evlerine kapanan erkekler arasında akım haline gelen kendi kendine tıraş olma sevdası, daha doğrusu zorunluluğu, Onur Tuna'yı da etkisi altına aldı.  

Berber bulamayan Onur Tuna aldı eline makineyi; İşte Onur Tuna'nın yeni imajı!

'Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna, karantina günlerinde saçlarını kısaltıp dakallarını kesti.  İnstagram'dan 'depresyon yaklaşıyor' nutuyla paylaştığı bu fotoğrafı kimi hayranları  beğense de, çoğunluk negatif yorum yaptı. Ünlü oyuncu,  olumsuz eleştirilere  "Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyene saygılar, kökü bende derler ya" diye cevap verdi.  

Berber bulamayan Onur Tuna aldı eline makineyi; İşte Onur Tuna'nın yeni imajı!

Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorKarantinaOnur TunaImaj
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