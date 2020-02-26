Beren Saat doğum günü paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni!

Ünlü oyuncu Beren Saat kişisel İnstagram adresi üzerinden doğum gününe özel olarak bir paylaşımda bulundu. Son olarak eşi Kenan Doğulu ile barışması ve yer aldığı Atiye dizisi ile gündemdeki yerini koruyan Beren Saat yaptığı doğum günü paylaşımında da başrol oyunculuğu yaptığı Atiye dizisinden bir kareye yer verdi. Yaptığı paylaşımın açıklama kısmına İngilizce cümleler halinde sene içinde yaşadıklarını özet geçti. Aşağıdaki kısımda Beren Saat’in paylaştığı fotoğraf ve yazdığı İngilizce açıklamanın Türkçe’ye tercüme edilmiş hali yer almakta.

“Ne yıldı… Şimdiye kadarki en zoru… Bir noktada karanlık maddeye dönüştüğünü kabul ettiğinde, bir süpenovaya daha yakınsın, ya da sadece bir hayalperestsin ve bunda hiç bir sorun yok. Gerçekten de yerin kilometrelerce altındaydım, bir mağarada en derine indim, bilincim gerçekten şarkılar üretmeye başladı. Resim yaptım, dans ettim, piyano çaldım, meditasyon yaptım, affettim, çok çalıştım. Sert ama kırılgandım. Delilik diye bir şey olmadığını ama eğer anlamaya çalışırsan başka alemler olduğunu kabullendim. Hayatın katmanları şimdi çok daha anlamlı geliyor. Ne doğum günü ama…”