Beren Saat eşinin doğum gününü anlamlı bir mesajla kutladı

Geçen yıl evliliklerinde sıkıntılı bir dönem yaşayan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, sorunları aşıp her şeyi düzene oturttular. Öyle ki artık ailelerle bile daha samimi, daha iç içe oldular.

Beren Saat eşinin doğum gününü anlamlı bir mesajla kutladı
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Evliliklerinde aşkı yeniden yakalayan ünlü çift, son dönemlerde sürekli birbirlerine ilan-ı aşk ediyorlar. Kenan Doğulu, Beren Saat'in doğum gününü “Çok seviyorum seni sevmeyi, sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş.” sözleriyle kutlanmıştı. Beren Saat de kocasının doğum gününü yine romantik ve anlamlı bir paylaşımla kutladı. 

Beren Saat eşinin doğum gününü anlamlı bir mesajla kutladı

Beren Saat, Kenan Doğulu'nun doğum gününü “Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk. Tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken, müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun" notunu paylaşarak kutladı.

Beren Saat eşinin doğum gününü anlamlı bir mesajla kutladı


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