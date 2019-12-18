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Beren Saat eşinin şarkılarıyla coştu

Beren Saat, yeni dizisi Atiye'nin tanıtımında kısa süre önce barıştığı eşi Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla kendinden geçti.

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:03
Beren Saat eşinin şarkılarıyla coştu

Güzel oyuncu Beren Saat, uzun süredir ara verdiği dizi ve film projelerine geri döndü. Dijital platrofmda yayın hayatına başlayacak olan Atiye dizisinde başrol olarak rol alan oyuncu, dizinin tanıtım gecesinde neşeli halleriyle dikkatleri çekti.

Beren Saat atiye gala ile ilgili görsel sonucu

Kısa süre önce eşi Kenan Doğulu ile barışan Saat, tanıtım gecesinde gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtladı. Güzel oyuncu muhabirlerin, “Kenan beyle fotoğraf paylaştınız. Hayırlı olsun” sözleri üzerine teşekkür ederek “ Kenan dizi ile yorumlarını diziyi izledikten sonra yapacak” açıklamasında bulundu. Gecede sahne alan eşi Kenan Doğulu'nun şarkılarına kıvrak danslarıyla eşlik eden Saat, evliliğinde her şeyin yolunda olduğunu göstermiş oldu.

Beren Saat atiye gala ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 18.12.2019 21:03
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