Beren Saat eşinin şarkılarıyla coştu

Güzel oyuncu Beren Saat, uzun süredir ara verdiği dizi ve film projelerine geri döndü. Dijital platrofmda yayın hayatına başlayacak olan Atiye dizisinde başrol olarak rol alan oyuncu, dizinin tanıtım gecesinde neşeli halleriyle dikkatleri çekti.

Kısa süre önce eşi Kenan Doğulu ile barışan Saat, tanıtım gecesinde gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtladı. Güzel oyuncu muhabirlerin, “Kenan beyle fotoğraf paylaştınız. Hayırlı olsun” sözleri üzerine teşekkür ederek “ Kenan dizi ile yorumlarını diziyi izledikten sonra yapacak” açıklamasında bulundu. Gecede sahne alan eşi Kenan Doğulu'nun şarkılarına kıvrak danslarıyla eşlik eden Saat, evliliğinde her şeyin yolunda olduğunu göstermiş oldu.