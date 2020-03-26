Beren Saat geç de olsa eve kapandı! Evde kal akımına uydu!

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte Avrupa seyahatinden döndükten sonra 14 günlük karantina süresine uymayan ve gece hayatında görünen çift için tepkiler gelmişti. Ünlü oyuncu sonradan da olsa kararını değiştirip kendini eve kapattı.

Evde kendini korumaya alan ünlü oyuncu, spora ağırlık verdi.

Esnetme hareketleri yapan Saat, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

BEĞENEN DE OLDU, ELEŞTİREN DE

Fit fiziği ile taktir toplayan ünlü oyuncuya çok sayıda beğeni gelirken, eleştiri de yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınının yayılmaması için özellikle yapılması zorunlu olan 14 gün kuralına uymayan Saat'e 'biraz geç kalmadınız mı'yorumları yapıldı.