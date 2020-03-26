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Beren Saat geç de olsa eve kapandı! Evde kal akımına uydu!

Yurt dışından döndüğünde kendini karantinaya almayan ve eşi Kenan Doğulu ile birlikte eğlence mekanlarında görülen Beren Saat'e tepkiler gelmiştir. Ünlü oyuncu geç de olsa kendini karantinaya aldı ve ev kal pozu ile takipçilerine paylaşımda bulundu.

26 Mart 2020 Perşembe 19:14
Beren Saat geç de olsa eve kapandı! Evde kal akımına uydu!

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte Avrupa seyahatinden döndükten sonra 14 günlük karantina süresine uymayan ve gece hayatında görünen çift için tepkiler gelmişti. Ünlü oyuncu sonradan da olsa kararını değiştirip kendini eve kapattı.

Evde kendini korumaya alan ünlü oyuncu, spora ağırlık verdi.

Esnetme hareketleri yapan Saat, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

BEĞENEN DE OLDU, ELEŞTİREN DE
Fit fiziği ile taktir toplayan ünlü oyuncuya çok sayıda beğeni gelirken, eleştiri de yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınının yayılmaması için özellikle yapılması zorunlu olan 14 gün kuralına uymayan Saat'e 'biraz geç kalmadınız mı'yorumları yapıldı.

Son Güncelleme: 26.03.2020 19:21
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
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