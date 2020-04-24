 Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası düzeldi mi? Son durum ne?



Ancak Beren Saat'in, kayınvalidesi Serpil Doğulu'ya karşı sürekli mesafeli olduğu bilinmekte. Hatta geçtiğimiz yıl bir markette karşılaşıtlarında, soğuk rüzgarlar esmiş ve bu anlar basına da yansımıştı.

Edinilen son bilgiye göre, Beren Saat ve Serpil doğulu arasındaki buzlar eimiş durumda. Gelin kaynana artık sık sık görüntülü konuşuyor ve birbirlerine hediyler gönderiyorlar. Beren Saat, kayınvalidesinin evden dışarı çıkmaması için bütün alışverişlerini online yaparak kayınvalidesinin evine gönderiyor.

