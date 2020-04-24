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Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası düzeldi mi? Son durum ne?

Yakın zamana kadar evlilkeri çalkantılardan kurtulmayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti arasında sular duruldu. 6 yıldır sansasyonlarla üren evlilik sonunda yoluna girdi.

24 Nisan 2020 Cuma 10:03
Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası düzeldi mi? Son durum ne?


Ancak Beren Saat'in,  kayınvalidesi Serpil Doğulu'ya karşı sürekli mesafeli olduğu bilinmekte.  Hatta geçtiğimiz yıl bir markette karşılaşıtlarında, soğuk rüzgarlar esmiş ve bu anlar basına da yansımıştı.    

 Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası düzeldi mi? Son durum ne?

Edinilen son bilgiye göre, Beren Saat ve Serpil doğulu arasındaki buzlar eimiş durumda. Gelin kaynana artık sık sık görüntülü konuşuyor ve birbirlerine hediyler gönderiyorlar.  Beren Saat, kayınvalidesinin evden dışarı çıkmaması için bütün alışverişlerini online yaparak  kayınvalidesinin evine gönderiyor.  
Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası düzeldi mi? Son durum ne?

Son Güncelleme: 24.04.2020 10:40
Anahtar Kelimeler:
Kenan DoğuluBeren SaatSerpil DoğuluKayınvalide
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