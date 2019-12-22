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Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftine rekor teklif

Kenan Doğulu ve Beren Saat evliliklerindeki sorunları çözerek tekrar bir araya geldi. Ünlü çifte bir markadan rekor reklam teklifi geldi.

22 Aralık 2019 Pazar 16:09
Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftine rekor teklif

Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde sorun yaşayan ve hatta boşanacakları konuşulan oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, çıka haberlere sessiz kalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Havaalanı'nda görüntülenen çiftin barıştığı ve aşk tatiline gittiğini öğrenildi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu ile ilgili görsel sonucu

Beren Saat'in yeni dizisi Atiye'nin tanıtım gecesinde sahne alan Kenan Doğulu sahnedeyken eşi Saat, danslarıyla ona eşlik etti. Kötü günleri geride bırakan çifte bir mücevher firmasından reklam teklifi yapıldı. Rekor teklif veren firmaya çiftin ne cevap vereceği merak ediliyor.

Beren Saat ve Kenan Doğulu atiye ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 22.12.2019 16:09
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