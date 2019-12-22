Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftine rekor teklif

Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde sorun yaşayan ve hatta boşanacakları konuşulan oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, çıka haberlere sessiz kalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Havaalanı'nda görüntülenen çiftin barıştığı ve aşk tatiline gittiğini öğrenildi.

Beren Saat'in yeni dizisi Atiye'nin tanıtım gecesinde sahne alan Kenan Doğulu sahnedeyken eşi Saat, danslarıyla ona eşlik etti. Kötü günleri geride bırakan çifte bir mücevher firmasından reklam teklifi yapıldı. Rekor teklif veren firmaya çiftin ne cevap vereceği merak ediliyor.