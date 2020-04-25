Berfu Yenenler doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Kaç kilo verdi?

Pek çok kadının korkulu rüyası haline gelen doğum kiloları, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler için neredeyse hiç sorun olmamış gibi. Taze anne Berfu Yenenler, İnstagram'dan paylaştığı son fotoğrafla doğum kilolarından nasıl verilir sorusunun kanlı canlı örneği oldu.

Spor yapmayı hayat felsefesi haline getiren Berfu Yenenler, karantinada bile evinin bahçesinde spor yaparak kısa sürede eski, formda günlerine dönmeyi başardı. 7 ayda tam 16 kilo vererek imkansızı başardı. Berfu Yenenler'in doğum kilolarından kurtulduğunu gören hayranları,'Sıra Eser Yenenlerin fazlalıklarında' diye takıldılar.



