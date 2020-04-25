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Berfu Yenenler doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Kaç kilo verdi?

Ünlü komedyen Eser Yenenler ile evlenen ve geçtiğimiz Eylül ayında oğlu kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler, doğum kilolarından kurtulup, tamamen eski haline geri döndü.

25 Nisan 2020 Cumartesi 22:37
Berfu Yenenler doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Kaç kilo verdi?

Pek çok kadının  korkulu rüyası haline gelen doğum kiloları, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler için neredeyse hiç sorun  olmamış gibi.  Taze anne Berfu Yenenler, İnstagram'dan paylaştığı son fotoğrafla doğum kilolarından nasıl verilir sorusunun kanlı canlı örneği oldu.  

Berfu Yenenler doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Kaç kilo verdi?

Spor yapmayı  hayat felsefesi haline getiren Berfu Yenenler, karantinada bile evinin bahçesinde spor yaparak kısa sürede eski, formda günlerine dönmeyi başardı. 7 ayda tam 16 kilo vererek imkansızı başardı.    Berfu Yenenler'in  doğum kilolarından kurtulduğunu gören hayranları,'Sıra Eser Yenenlerin fazlalıklarında' diye takıldılar.  

Berfu Yenenler doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Kaç kilo verdi?
Berfu Yenenler doğum kilolarından nasıl kurtuldu? Kaç kilo verdi?

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ZayıflamaEser YenenlerBerfu YenenlerDoğum Kiloları
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