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Berfu Yenenler doğum kilolarını erken eritti! ilk 38 günde 11 kilo verdi! Berfu Yenenler yeni zayıflamış hali

Geçtiğimiz aylarda doğum yapan Eser Yenenlerin eşi Berfu Yenenler doğum kilolarından çok çabuk kurtuldu. Berfu Yenenler doğum kilolarını erken eritti. Doğumdan sonra ki ilk 38 günde 11 kilo veren Berfu yenenler yeni zayıflamış hali ile merak edildi. İşte Berfu Yenenlerin yeni hali.

17 Ocak 2020 Cuma 21:08
Berfu Yenenler doğum kilolarını erken eritti! ilk 38 günde 11 kilo verdi! Berfu Yenenler yeni zayıflamış hali

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler geçtiğimiz haziran ayında dünya evine girerek birlikteliklerini taçlandırmıştı. İlk bebekleri Ekin’i ise Ekim ayında kucaklarına alan ikilinin ne kadar mutlu oldukları her fotoğraflarında belli olmaktadır.

berfu yenenler

Hamileliği boyunda 13 kilo alan Berfu Yenenler, doğumun ardından spora başladı. Sporla beraber sağlıklı beslenmeyi de hayatında kullanan Yenenler 38 günde 11 kilo verdi. O süreci takipçileri ile paylaşan Berfu Yenenler şunları kaydetti;

"Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline donuyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum. İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence. Kuzey doğalı da 37 gün oldu bugün, artık bu hafta itibariyle de fonksiyonel antrenmanlara başladım. Hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun."

eser ve berfu yenenler

Berfu Yenenler önceki akşam ise eşi Eser Yenenler’le birlikte Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Törenine katıldı. Siyah mini elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Berfu Yenenler’in doğum kilolarından tamamen kurtulmuş olduğu gözlerden kaçmadı.

Son Güncelleme: 17.01.2020 21:33
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