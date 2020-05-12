Berfu Yenenler ikinci çocuğu istediğini söyledi

Ünlü komedyen Eser Yenenler 2019 yılında 2014 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yenenler ile hayatını birleştirmişti. İkili 6 ay önce ilk bebeklerini kucağına aldı. Eser Yenenler ve eşi ikinci çocuğu istediklerini belirtti.

“Benin hiç korkum yok”

“Eser pek istemiyor”

Kasım ayında oğlu Kuzey’i kucağına alan Berfu Yenenler Youtube yayınlarında evliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Berfu Yenenler evliliğin korkutacak bir şey olmadığını, kendisinin hiçbir zaman korkmadığını dile getirdi.

Berfu Yenenler anne olmak hakkında da açıklamalarda bulundu. Berfu Yenenler hamilelik sürecinin harika geçtiğini, oğlunun doğduğu ilk 4 ay zorlandığını ancak şuanda çok rahat olduğunu söyledi. Berfu Yenenler ikinci çocuğu istediğini ve oğlunun bir kardeşinin olmasını istediğini ifade ederken, eşi Eser’in ikinci çocuğu çok sıcak bakmadığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 18:09