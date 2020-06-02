Bergen filminin setine Serenay Sarıkaya'dan koronavirüs kuralları

Herkesin merakla beklediği 'Bergen' filminin çekimlerine kısa bir süre başlayacak olan Serenay Sarıkaya, setlere koronavirüs kuralları koydu.

Bergen filminin setine Serenay Sarıkaya'dan koronavirüs kuralları
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Arabesk müziğin kraliçesi olarak tanınan ve önce yüzüne kezzap atılarak yakılan ve daha sonra 30 yaşındayken eşi Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen'in hayatı film oluyor. "Acıların Kadını" lakabıyla bir zamanların müzik listelerini alt üst eden Bergen'i ise güzel ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya canlandıracak.

Senaryosu tamamlanan filmin çekimlerine yaz sonu başlanmasına karar verilirken Bergen’i canlandıracak olan Serenay Sarıkaya'da film için kampa girdi. Şan hocasıyla brlikte Bergen'in şarkılarına çalışan Sarıkaya, diğer taraftan kostümler üzerine de çalışmalar yapıyor. 

Diğer taraftan güzel oyuncu, yaz sonu başlayacak çekimleri öncesinde setlerde koronavirüs tedbirlerinin alınmasıyla ilgili bir dizi şart getirdi. arıkaya şartlarını ise set çalışanlarının düzenli olarak ateşi ölçülmesi, herkesin maske kullanması ve setlerin mümkün olduğu kadar kalabalık olmamasını istiyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 19:26

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