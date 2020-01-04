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Bergüzar Korel anne olmak için gün sayıyor

Oyuncu Bergüzar Korel ikinci kez anne olmak için gün sayarken, eşi Halit Ergeç ile AVM'de objektiflere takıldı.

04 Ocak 2020 Cumartesi 14:40
Bergüzar Korel anne olmak için gün sayıyor

2009 yılında aşk yaşadığı meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturarak dünyaevine giren Bergüzar Korel, yaz aylarında verdiği müjdeli haber ile ikinci kez anne olacağı müjdesini vermişti.

Bergüzar Korel anne olmak için gün sayıyor ile ilgili görsel sonucu

37 yaşındaki Bergüzar Korel, hamileliğinin 8. ayına girdi fakat hiç kilo almadığı gözlenlenen oyuncunun hiç kilo almamış gibiydi. Çiftin 9 yaşında Ali adında bir oğulları var. İkinci bebeklerinin de cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilen çift isim sorularına “ İnanın henüz bulamadık, hâlâ arayaş içindeyiz” yanıtını vermişti.

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Son Güncelleme: 04.01.2020 14:40
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