Bergüzar Korel ikinci kez anne olmak için gün sayıyor

37 yaşındaki oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu. Çift 2010 yılında oğulları Ali Ergenç'i kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz 2019 yılında müjdeli bir haber veren çift ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

7.5 aylık hamile olan Bergüzar Korel, önceki gün'nda onjektiflere takıldı. Bir kadın arkadaşıyla alışveriş yapan Korel, muhabirlere doğuma az bir süre kaldığını ve heyecanlı olduğunu söyledi. Spor giyinmeyi tercih eden Bergüzar Korel'in karnının iyice büyüdüğü gözlerden kaçmadı.