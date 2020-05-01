Bergüzar Korel'in ablası ateş püskürdü; Konuşursam evden çıkamaz!

Annesi Hülya darcan Korel'e açtığı miras davasıyla gündeme gelen Zeynep Korel, kız kardeşi ve annesi hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı. Amerika'da İvana adında bir kadınla evli olan Zeynep Korel, ''Ben Bergüzar'a diyormuşum ki, eğer benim karıma para yollamazsan seni mahvederim. Çok kalleşçe bir iftira bu. Beni zıvanadan çıkardılar. Benim gibi ekmeğini taştan öıkaran birine, ben zaten ekmeğini taştan çıkaran biriyim. Böyle bir şeye kesinlikle ihtiyacım yok.'' ifadelerini kullandı. Amerika'da temizlik şirketi kuran Zeynep Korel, ''Temizlik yaptığım için benden utandılar'' dedi.

Zeynep Korel, ''geçtiğimiz yıl 15 yaşındaki kızımı ailemin yanına yolladım. 2 ayda kızımın psikolojisini bozup bana geri yolladılar. Yollamaz olaydım. Biz hiç bir zaman bir arada bir aile olamadık. Ben hep babamın kızı oldum. Hep doğru olanı savundum. Benim temizlik yaptığım haberleri çıkınca sosyal medyadan bunlara yazmışlar, siz utanmıyor musunuz kızınıza kardeşinize niye yardım etmiyorsunuz demişler. Hayır neden etsinler benim buna ihtiyacım yok. Ama annem ve kızkardeşimin bunun karşısındaki tepkileri 'Biz ona lezbiyen diyelim, bir de kadınla evli diyelim, üstüne de bizden para koparmaya çalışıyor diyelim' dediler ama ters tepti. Çünkü benim şahsiyetime, onuruma, kişiliğime, çalışkanlığıma laf söyledikleri için, sırtıma sapladıkları bıçağı hiç bir zaman çıkaramam ben. Kendi yaşadıkları utancı, bana kötülük yaparak kapatmaya çalıştılar.'' diyerek içini döktü.