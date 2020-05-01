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Bergüzar Korel'in ablası ateş püskürdü; Konuşursam evden çıkamaz!

Bergüzar Korel'in Amerika'da yaşayan ablası Zeynep Korel, Bergüzar Korel ve annesinin kendisine iftira attıklarını öne sürdü. Zeynep Korel ''Eğer konuşursam Bergüzar evden çıkama ama ben bunu yapmam'' ifadelerini kullandı.

01 Mayıs 2020 Cuma 15:18
Bergüzar Korel'in ablası ateş püskürdü; Konuşursam evden çıkamaz!

Annesi Hülya darcan Korel'e açtığı miras davasıyla gündeme  gelen Zeynep Korel, kız kardeşi ve annesi hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı.  Amerika'da İvana adında bir kadınla evli olan Zeynep Korel, ''Ben Bergüzar'a diyormuşum ki, eğer benim karıma para yollamazsan seni mahvederim. Çok kalleşçe bir iftira bu.  Beni zıvanadan çıkardılar.  Benim gibi ekmeğini taştan öıkaran birine, ben zaten ekmeğini taştan  çıkaran biriyim. Böyle bir şeye kesinlikle ihtiyacım yok.'' ifadelerini kullandı.  Amerika'da temizlik şirketi kuran Zeynep Korel, ''Temizlik yaptığım için benden utandılar'' dedi.

Bergüzar Korel'in ablası ateş püskürdü; Konuşursam evden çıkamaz!

Zeynep Korel, ''geçtiğimiz yıl 15 yaşındaki kızımı ailemin yanına yolladım.  2 ayda kızımın  psikolojisini bozup bana geri yolladılar. Yollamaz olaydım.   Biz hiç bir zaman bir arada bir aile olamadık. Ben hep babamın kızı oldum. Hep doğru olanı savundum.  Benim temizlik yaptığım haberleri çıkınca sosyal medyadan  bunlara yazmışlar, siz utanmıyor musunuz kızınıza kardeşinize niye yardım etmiyorsunuz demişler.  Hayır neden etsinler benim buna ihtiyacım yok.  Ama annem ve kızkardeşimin bunun karşısındaki tepkileri 'Biz ona lezbiyen diyelim, bir de kadınla evli diyelim, üstüne de bizden para koparmaya çalışıyor diyelim'  dediler ama  ters tepti.  Çünkü benim şahsiyetime, onuruma, kişiliğime, çalışkanlığıma laf söyledikleri için, sırtıma sapladıkları bıçağı hiç bir zaman çıkaramam ben. Kendi yaşadıkları utancı, bana kötülük yaparak kapatmaya çalıştılar.'' diyerek içini döktü.  

Bergüzar Korel'in ablası ateş püskürdü; Konuşursam evden çıkamaz!

Son Güncelleme: 01.05.2020 15:22
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KavgaBergüzar KoralAblasıZeynep Korel
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