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Bergüzar Korel instagrama özel hamilelik pozları

Karnı burnunda olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından hamilelik süreci ile ilgili fotoğraflar atmaya devam ediyor. İşte, Bergüzar Korel’in Instagrama özel hamilelik pozları…

13 Ocak 2020 Pazartesi 18:36
Bergüzar Korel instagrama özel hamilelik pozları

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel, sosyal medya hesaplarından hamilelik pozlarını paylaşmaya devam ediyor. 2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan güzel oyuncu 2010 yılında ilk bebekleri Ali’yi kucağına almıştı. Çoğu kişi tarafından mükemmel çift olarak gösterilen Halit Ergenç- Bergüzar Korel çifti yeni bebekleri için gün sayıyor.

Geçtiğimiz günlerde Halit Ergenç ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasından takipçileri ile paylaşan Bergüzar Korel’den yeni poz geldi.

Bir erkek bebek daha dünyaya getirecek olan Korel, Instagram hesabından hamilelik sürecini paylaşmaya devam ediyor.

6 buçuk aylık hamile olan Korel, kuruyemiş yediği anları sosyal medya hesabından: “Her geçen gün daha çok bir pişiye benziyorsun sevgili Bergüzar” notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun gönderisi saatler içinde binlerce beğeni aldı.

 

Son Güncelleme: 13.01.2020 18:36
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