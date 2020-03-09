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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ailesinin yeni üyesi geldi

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Korel'de ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

09 Mart 2020 Pazartesi 14:07
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ailesinin yeni üyesi geldi

Ünlü oyuncu Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturarak hayatını birleştiren güzel oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ailesinin yeni üyesi geldi

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol aldıktan sonra hamile olduğunu öğrenince ekranlara bir süre ara veren Bergüzar Korel 8 Mart gecesi bir erkek bebek daha dünyaya getirdi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ailesinin yeni üyesi geldi

Ünlü çiftin 2010 yılında dünyaya gelen ve Ali ismini koydukları çocuklarına gelen kardeşe ise 'Han' ismini verdiler. 3.5 kg 51 cm boyundaki bebeğin ve anne Bergüzar Korel'in nsağlık durumlarının iyi oldukları öğrenildi. 

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ailesinin yeni üyesi geldi

İkinci kez anne olmanın heyecanını doyasıya yaşayan güzel oyuncu Korel, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Doyamadım hamileliğe. Bu süreç benim için biraz hızlı geçti. İlk hamileliğimde son derece sabırsızdım, bir an önce ona kavuşacağım günü hayal ediyordum. Bundaysa her günün, içimde hareket ettiği her anın tadını çıkarıyorum. Bazen diyorum ki biraz daha kalsın içimde. Çünkü hareketleri karnımın şeklini bile değiştirecek kadar zorlarken bu mucizeyi izlemek beni çok duygulandırıyor. O an sadece ben ve o var. Sanki içerideyken onu tüm kötülüklerden koruyorum gibi geliyor" diye konuşmuştu.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ailesinin yeni üyesi geldi

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