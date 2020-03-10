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Bergüzar Korel yeniden anne oldu! Bebeğin adı ne? Bebek kaç kilo doğdu, boyu ne kadar?

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin yeni dünyaya gelen erkek bebekleri çiftin hayranlarını heyecanlandırdı. İkinci kez anne olan Korel haberi sosyal medya üzerinden paylaştığı yazı ile duyurdu. İşte Bergüzar Korel'in paylaştığı yazı.

10 Mart 2020 Salı 21:30
Bergüzar Korel yeniden anne oldu! Bebeğin adı ne? Bebek kaç kilo doğdu, boyu ne kadar?

İlk çocukları sonrasında tekrar annelik kararı alan Bergüzar Korel 08.03.2020 Pazartesi günü gece saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. 2010 yılında ilk bebeklerini kucaklarına alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti tam 10 yıl sonra aynı heyecanı tekrar yaşadı.

Bebek kaç kilo doğdu, boyu ne kadar?

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin erkek bebekleri 3,5 kilogram ve 51 cm doğru.

Bebeğin adı nedir?

Çiftin bebeğe Han adını verecekleri bilgisi aktarıldı.

Bergüzar Korel’in bebeğinin resmi

Ünlü çift bebeğin fotoğrafını henüz sosyal medyada paylaşmasa da yeni anne olan Bergüzar Korel bebeği için şunları paylaştı;

“Doyamadım hamileliğe. Bu süreç benim için biraz hızlı geçti. İlk hamileliğimde son derece sabırsızdım, bir an önce ona kavuşacağım günü hayal ediyordum. Bundaysa her günün, içimde hareket ettiği her anın tadını çıkarıyorum. Bazen diyorum ki biraz daha kalsın içimde. Çünkü hareketleri kanımın şeklini bile değiştirecek kadar zorlarken bu mucizeyi izlemek beni çok duygulandırıyor. O an sadece ben ve o var. Sanki içerideyken onu tüm kötülüklerden koruyorum gibi geliyor.”

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:30
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