Bergüzar Korel'den espirili paylaşım

2009 yılında aşklarını nikah masasına taşıyarak dünyaevine giren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına aldı.

Geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haber veren oyuncu çift ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurdu. 8 aylık hamile olan Korel, verdiği bir röportajda "Bir oğlumuz var, bir de kız bebek duygusunu tadarsam şahane olur" demişti. Çift erkek bebek beklediklerini açıkladı.

Doğuma az bir zaman kala sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile olan bir fotoğrafını "30 haftayı devirdik be ortak!" notuyla paylaştı.