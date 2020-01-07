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Bergüzar Korel'den espirili paylaşım

İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin eğlenceli paylaşımı beğeni topladı.

07 Ocak 2020 Salı 11:38
Bergüzar Korel'den espirili paylaşım

2009 yılında aşklarını nikah masasına taşıyarak dünyaevine giren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına aldı.

Bergüzar Korel hamile ile ilgili görsel sonucu

Geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haber veren oyuncu çift ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurdu. 8 aylık hamile olan Korel, verdiği bir röportajda "Bir oğlumuz var, bir de kız bebek duygusunu tadarsam şahane olur" demişti. Çift erkek bebek beklediklerini açıkladı.

Bergüzar Korel hamile ile ilgili görsel sonucu

Doğuma az bir zaman kala sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile olan bir fotoğrafını "30 haftayı devirdik be ortak!" notuyla paylaştı. 

 

Bergüzar Korel'den Halit Ergenç paylaşımı: 30 haftayı devirdik be ortak! - Magazin haberleri

Son Güncelleme: 07.01.2020 11:38
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