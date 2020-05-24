Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel'den şaşırtan karar

Amerika’da yaşayan ve bir temizlik şirketi olan Zeynep Korel, annesi ve kız kardeşi hakkında 'bana iftira attılar' diyerek ateş püskürmüştü. Bergüzar Korel de kendisi hakkında itibarını zedelendiği gerekçesiyle ablası hakkında konuşma yasağı kararı aldırmıştı.

Tv 100'ün haberine göre iki kardeş saatlerce telefonda konuşarak aralarındaki buzları erittiler. Zeynep Korel, annesi ile de konuşarak adadaki gerginliği bitirme kararı aldı. Ayrıca Zeynep Korel'in annesi Hülya Darcan'a açtığı miras davasını da geri çektiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 18:19