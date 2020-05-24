Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel'den şaşırtan karar

Magazin gündeminde sık sık yer bulan Bergüzar Korel ve ablası Zeynep Korel arasındaki kavgada yeni boyut. Zeynep Korel ilginç bir Karar aldı.

Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel'den şaşırtan karar
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Amerika’da yaşayan ve bir temizlik şirketi olan Zeynep Korel, annesi ve kız kardeşi hakkında 'bana iftira attılar' diyerek ateş püskürmüştü. Bergüzar Korel de kendisi hakkında itibarını zedelendiği gerekçesiyle ablası hakkında konuşma yasağı kararı aldırmıştı. 

Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel'den şaşırtan karar

Tv 100'ün haberine göre iki kardeş saatlerce telefonda konuşarak aralarındaki buzları erittiler. Zeynep Korel, annesi ile de konuşarak adadaki gerginliği bitirme kararı aldı. Ayrıca Zeynep Korel'in annesi Hülya Darcan'a açtığı miras davasını da geri çektiği öğrenildi. 

Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel'den şaşırtan karar

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 18:19

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