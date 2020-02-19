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Berk Oktay, kavgalı olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan sonunda ayrıldı

2016 yılında evlendiği Merve Şarapçıoğlu’ndan sonunda boşanan Berk Oktay, mahkemenin nihayetin de sonuçlanmasından mutlu olduğunu söyledi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 10:45
Berk Oktay, kavgalı olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan sonunda ayrıldı

Savaşçı dizisinde Kaan Bozok karakterini canlandıran oyuncu Berk Oktay ile 2016 yılında hayatını birleştirdiği eşi Merve Şarapçıoğlu'nun bugün İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde duruşmaları vardı. Çekişmeli olarak başlatılan boşanma davasına Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay, avukatlarıyla birlikte katıldı.

Berk Oktay’a ait özel fotoğrafları ifşa etmekle suçlanan ve Oktay'ın da kariyerinin zarar görmesine neden olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, "Herkes kendini benim yerime koysun” deyip, böyle bir şey yapmadığını ve gerçeğin eninde sonunda ortaya çıkacağını söylemişti.

Berk Oktay, kavgalı olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan sonunda ayrıldı

Yaklaşık 2 yıl önce İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne boşanma dilekçesi sunan Şarapçıoğlu, ünlü oyuncu Oktay hakkında “Sadakatsiz biri, bana şiddet uyguluyor” diye bir dilekçe vermiş ve tazminat ile nafaka talebinde de bulunmuştu. Tarafların açılan boşanma davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak boşanmasına karar veren mahkeme, Merve Şarapçıoğlu’nun 500 bin lira tazminat ile aylık 10 bin liralık nafaka talebinin reddedilmesine karar verdi.

Mahkeme sonuçlandıktan sonra salondan ayrılan Berk Oktay, boşanma ile ilgili yaptığı açıklamada “Dava sonuçlandığı için mutluyum. Hayırlısı olsun. Gizlilik kararı devam ettiği için bundan daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz” diye konuştu.

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MahkemeBoşanmaBerk OktayMerve Şarapçıoğlu
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