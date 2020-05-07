Berkay Tulumbacı’dan güldüren paylaşım; ‘İnşallah pideciyle öpüşmem’

Evde kaldığı süre boyunca sıkıntıdan sürekli esprili paylaşımlar yapan Tulumbacı, son paylaşımıyla hayranlarını yine gülümsetti. Koronavirüs sebebiyle maske takmak zorunda kaldığımız bu dönemde mağduriyetin dile getiren genç oyuncu, ‘İnşallah fırıncıyla öpüşmem’ diyerek takipçilerine dert yandı.

Ayrıca, kendisiyle ilgili çok önemli bir gerçeğin farkına varan Berkay Tulumbacı şu ifadeleri kullandı: “Bu süreçte şunu anladım; kimseyi anlamıyorum çünkü konuşurken insanların dudağına bakıyormuşum.. maske gelince foyam ortaya çıktı.. inş. Pideciyle falan öpüşmem”