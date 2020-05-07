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Berkay Tulumbacı’dan güldüren paylaşım; ‘İnşallah pideciyle öpüşmem’

Güldür Güldür ekibinin sevilen oyuncularından Berkay Tulumbacı, programın çekimlerine ara verilmesinin üzerine tüm vaktini evinde geçiriyor. Bu süreçte kendini yeniden keşfeden genç oyuncu, çok önemli bir gerçeğin farkına vardığını itiraf etti.

07 Mayıs 2020 Perşembe 07:55
Berkay Tulumbacı’dan güldüren paylaşım; ‘İnşallah pideciyle öpüşmem’

Evde kaldığı süre boyunca sıkıntıdan sürekli esprili paylaşımlar yapan Tulumbacı, son paylaşımıyla hayranlarını yine gülümsetti. Koronavirüs sebebiyle maske takmak zorunda kaldığımız bu dönemde mağduriyetin dile getiren genç oyuncu, ‘İnşallah fırıncıyla öpüşmem’ diyerek takipçilerine dert yandı.

Berkay Tulumbacı’dan güldüren paylaşım; ‘İnşallah pideciyle öpüşmem’

Ayrıca, kendisiyle ilgili çok önemli bir gerçeğin farkına varan Berkay Tulumbacı şu ifadeleri kullandı: “Bu süreçte şunu anladım; kimseyi anlamıyorum çünkü konuşurken insanların dudağına bakıyormuşum.. maske gelince foyam ortaya çıktı.. inş. Pideciyle falan öpüşmem”

Berkay Tulumbacı’dan güldüren paylaşım; ‘İnşallah pideciyle öpüşmem’

Son Güncelleme: 07.05.2020 08:02
Anahtar Kelimeler:
İnstagramGüldür GüldürBerkay TulumbacıFırıncı
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