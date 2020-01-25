İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530

Berna Laçin’in Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşıma büyük tepki

Tüm Türkiye Elazığ'da yaşanan felaketin acısı için tek yürek olurken, oyuncu Berna Laçin'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım büyük eleştirilere neden oldu. Laçin'e karşı yapılan tepkiler ise Twitter'da TT listesine girdi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 15:12
Berna Laçin’in Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşıma büyük tepki

Dün akşam Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan Elazığ depremi ile ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, yaptığı paylamlar sonrası eleştirilerin hedefi oldu.

Elazığ’da yaşanan depremin ardından bir paylaşım yapan, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" diye yazarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşımının ardından AFAD'ın depremin büyüklüğüyle ilgili 6.8 açıklamasını görmeyen Laçin, Kandilli Rasathanesi'nin revize ettiği 6.5'i dikkate alarak, "Bakın, yabancı kaynaklardan kontrol edelim daha yüksek verir, hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir, bekleyin görün hep aynı" notunu yazdı.

Berna Laçin’in Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşıma büyük tepki

Depremden hemen sonra da her hangi bir can kaybı yok diye açıklama yapılmasına da tepkisini gösteren Laçin, "Hep böyle yaparlar , önce "can kaybı" yok, sonra alıştıra alıştıra... Sanki alışmak mümkünmüş gibi... Kesin rakamlar için ancak enkaz altında kimsenin kalmamış olması lazım!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Berna Laçin’in Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşıma büyük tepki


Berna Laçin, Kızılay'a da "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" demesinin ardından "İnsanlar depremden ölür, bunlar kinlerinden", "Ölen insanlar varken senin aklın nerede" ve "Bir tek insanımızın burnu kanamasın ben vergiye razıyım. Bu ne kepazeliktir" gibi tepki mesajları da geldi.

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye afet bölgesi için seferber olurken Berna Laçin, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası yaptığı son açıklaması ile Twitter'da TT listesine girerek gündem oldu.
 

Anahtar Kelimeler:
TwitterElazığ DepremiBerna Laçin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi milyarder sevgilisinden ayrılan Rihanna soluğu Drake'in yanında aldı
Suudi milyarder sevgilisinden ayrılan Rihanna soluğu Drake'in yanında aldı
Ebru Polat göğüs dekolteli süper minisiyle hayranlarını mest etti
Ebru Polat göğüs dekolteli süper minisiyle hayranlarını mest etti
Bella Hadid üstsüz pozu ile sosyal medyayı salladı
Bella Hadid üstsüz pozu ile sosyal medyayı salladı
Hadise'den yürek hoplatan fileli çoraplı kalça shov
Hadise'den yürek hoplatan fileli çoraplı kalça shov
Mine Tugay manzara paylaştı, dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!
Mine Tugay manzara paylaştı, dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu!
Didem Ceran ifşası nedir? Bilerek mi yapıldı?
Didem Ceran ifşası nedir? Bilerek mi yapıldı?

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kim kimdir? Zümrüdüanka dizi oyuncuları ve karakterleri
Youtube Music aboneliği ve üyeliği nasıl iptal edilir? Youtube Music iptal işlemleri
Kadınlar nasıl asker olur? Kadın asker olmak için şartlar
Nöbetçi noter sorgulama 25 Ocak Cumartesi il il açık olan nöbetçi noter sorgulama listesi
Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama 25 - 26 Ocak 2020 İllere göre nöbetçi noter adres bilgisi
MSB Askerlik yeri sonuçlarındaki 'Er sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' yazısı ne demektir?
Nöbetçi noter listesi 25 26 Ocak 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Günlük burç yorumları 26 Ocak 2020 Pazar - Astrolojik burç yorumunuzun günlük yaşantınıza etkileri ne olacak?
A101 25-31 Ocak Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta indirimli neler var?
Ünlü oyuncu Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?
Cuma Günü'ne Özel 2020 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 24 Ocak Cuma
Doya Doya Moda 24 Ocak Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Kanalların yayın akışları 24 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Hercai dizisi final mi yapacak? Hercai dizisinden final söylentileri gelmeye başlıyor!
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 24 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 24 Ocak Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Kandilli Rasathanesi nedir? Kandilli Rasathanesi ne iş yapar?
PTT açık mı? 25 - 26 Ocak Haftasonu günleri açık olan nöbetçi PTT şubeleri nerede? Nöbetçi PTT sorgulama
Ehliyet sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Ehliyet sınav sonucu sorgulama
25 Ocak 2020 hangi noterler nöbetçi? - Nöbetçi noter adres ve iletişim bilgiler sorgulama
Günlük burç yorumları 25 Ocak 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz bugün sizin için neler söylüyor?
Nöbetçi noter nerede sorgulama! Türkiye Noterler Birliği 25 – 26 Ocak İl İl Cumartesi ve Pazar açık olan TNB nöbetçi noter listesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.