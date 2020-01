Berna Laçin’in Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşıma büyük tepki

Dün akşam Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan Elazığ depremi ile ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, yaptığı paylamlar sonrası eleştirilerin hedefi oldu.

Elazığ’da yaşanan depremin ardından bir paylaşım yapan, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" diye yazarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşımının ardından AFAD'ın depremin büyüklüğüyle ilgili 6.8 açıklamasını görmeyen Laçin, Kandilli Rasathanesi'nin revize ettiği 6.5'i dikkate alarak, "Bakın, yabancı kaynaklardan kontrol edelim daha yüksek verir, hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir, bekleyin görün hep aynı" notunu yazdı.

Depremden hemen sonra da her hangi bir can kaybı yok diye açıklama yapılmasına da tepkisini gösteren Laçin, "Hep böyle yaparlar , önce "can kaybı" yok, sonra alıştıra alıştıra... Sanki alışmak mümkünmüş gibi... Kesin rakamlar için ancak enkaz altında kimsenin kalmamış olması lazım!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.



Berna Laçin, Kızılay'a da "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" demesinin ardından "İnsanlar depremden ölür, bunlar kinlerinden", "Ölen insanlar varken senin aklın nerede" ve "Bir tek insanımızın burnu kanamasın ben vergiye razıyım. Bu ne kepazeliktir" gibi tepki mesajları da geldi.

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye afet bölgesi için seferber olurken Berna Laçin, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası yaptığı son açıklaması ile Twitter'da TT listesine girerek gündem oldu.