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Berrak Tüzünataç'dan samimi açıklamalar

Yeni filmi ''Biz Böyleyiz'' ile izleyici karşısına çıkan Berrak Tüzünataç, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

17 Ocak 2020 Cuma 15:31
Berrak Tüzünataç'dan samimi açıklamalar

35 yaşındaki güzel oyuncu Berra Tüzünataç, seneryosunu kendisinin yazdığı ve başrolü oynadığı filmi 'Biz Böyleyiz' ile seyirci karşısına çıktı. Büyük ses getiren filmin beğenilmesinden ve geri dönüşlerden memnun olduğunu belirten Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.

berrak tüzünataç

Hakkında merak edilenleri ve çıkan haberlerle ilgili konuşan güzel oyuncu, evinde çıplak dolaştığı ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu iddialarına şu sözlerle açıklık getirdi: 

“Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok.” 

berrak tüzünataç

İbrahim Selim’in “Kendini ne kadar güzel buluyorsun?” sorusuna “10 üzerinden 8 derim” yanıtını verdi.

berrak tüzünataç

“Hiç estetiğin var mı?” sorusuna ise göğüslerini gösteren Tüzünataç, “İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca” yanıtını verdi.

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