Berrak Tüzünataç'dan samimi açıklamalar

35 yaşındaki güzel oyuncu Berra Tüzünataç, seneryosunu kendisinin yazdığı ve başrolü oynadığı filmi 'Biz Böyleyiz' ile seyirci karşısına çıktı. Büyük ses getiren filmin beğenilmesinden ve geri dönüşlerden memnun olduğunu belirten Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.

Hakkında merak edilenleri ve çıkan haberlerle ilgili konuşan güzel oyuncu, evinde çıplak dolaştığı ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu iddialarına şu sözlerle açıklık getirdi:

“Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok.”

İbrahim Selim’in “Kendini ne kadar güzel buluyorsun?” sorusuna “10 üzerinden 8 derim” yanıtını verdi.

“Hiç estetiğin var mı?” sorusuna ise göğüslerini gösteren Tüzünataç, “İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca” yanıtını verdi.