Berrak Tüzünataç'tan olay yaratacak Burcu Esmersoy açıklaması

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında evliliklerini ani bir şekilde ayrılma kararı alan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, bir yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.

Berk Suybatmaz, boşandıktan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, tatil için Fransa’nın dünyaca ünlü kayak merkezi Mont Blanc’a tatile gitti. Tatile ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Berk Suyabatmaz'ın bu paylaşımını eski eşi Burcu Esmersoy'un beğenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç'ın ilişkisi hakkında şu açıklamada bulunmuştu:

“Berrak’ı çok iyi tanıyorum. Sevdiğim bir arkadaşım. Ama beraber olmaları onlarla ilgili bir durum. İki bekar insan istediğini yapabilir. İlişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez.Beni de ilgilendirmez. Niye aramızda sorun olsun ki? Onların hayatına karışamayız. Kurcalanması gereken bir mesele değil.”

Berrak Tüzünataç ise bu açıklamanın ardından şunları söyledi:

''Magazin basını tabii işini yapsın ama aslında sıradan olan bir durumu dramatik hale getirmek için tuhaf eklemeler ve doğru olmayan süslemeler yapılmasına da susmak istemiyorum artık...Arkadaşlarımla, hele yakın olanlarla hayatımı iyi ve kötü günlerimi, anılarımı paylaşırım ben de her insan gibi. Hiçbir özel anım, paylaşımım olmayan bir insanla, sırf malzeme lezzetlensin ve toplumun belli kesimlerine " kınanabilecek" bir hale gelsin diye yakın arkadaş ilan edilmemi ne etik ne de iyi niyetli buluyorum. Ve bu tuhaf-yıpratma amaçlı tutuma bir son verilmesini istiyorum. Zira hiçbir doğruluk payı yok... Sevgilerimle...''