Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz aşkı belgelendi

41 yaşındaki Berk Suyabatmaz, 2019'un Eylül ayında Burcu Esmersoy ile olan evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Boşandıktan kısa bir süre sonra gönlünü oyuncu Berrak Tüzünataç'a kaptıran Suyabatmaz, ilk başlarda bu aşkı gizliyordu.

Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz çifti yan yana görüntü vermekten ne kadar kaçınsada havaalanında, tatil dönüşü el ele objektiflere takıldı.

2,5 aydır aşk yaşayan çift 2020 yılına Miami'de girdi. İkili uçak yolculukları sırasında sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunarak dikkatleri çekti. Bir hafta Miami'de tatil yapan çift, önceki gün İstanbul'a döndü. Havaalanında el ele tutuşaak yürüyen çiftin gazetecileri karşısında görünce ellerini ayırması dikkatlerden kaçmadı.