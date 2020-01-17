Berrak Tüzünataç’tan evinde çıplak gezdiği iddialarına cevap!

İbrahim Selim tarafından sunulan programa konuk olan Berrak Tüzünataç, kendisine sorulan tüm soruları büyük bir samimiyet ile yanıtladı. İbrahim Selim tarafından sorulan “hakkında çıkan en garip haber neydi?” sorusuna komik bir yanıt veren Tüzünataç salondaki herkesi kahkahalara boğdu. Berrak Tüzünataç, bir dönem evde sürekli çıplak gezdiği ve perdelerini hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu yönünde haberlerin yapıldığını söyledi. Konu hakkında ise şu ifadeleri kullandı;

“Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok”

Göğüslerim Estetik

İbrahim Selim güzel oyuncuya farklı sorular sorarak programa devam etti. Sunucu tarafından sorulan “kendini ne kadar güzel buluyorsun?” sorusuna yanıt veren Berrak Tüzünataç, “10 üzerinden 8 derim” şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca güzel oyuncu estetiğinin olup olmadığı ile ilgili olarak sorulan soruya da şu şekilde yanıt verdi;

“İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca”