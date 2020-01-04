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Besteci ve piyanist Fazıl Say'dan Kültür Bakanlığı'na mektup

Ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, yaptığı çalışmalar ile ülkemizi yurt dışında büyük bir gururla temsil ediyor. Dünyada çoğu ülkede konser veren ve adını duyuran Say, Kültür Bakanlığı'na yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

04 Ocak 2020 Cumartesi 15:12
Besteci ve piyanist Fazıl Say'dan Kültür Bakanlığı'na mektup

47 yaşındaki başarılı piyanist, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Kültür Bakanlığı'na yazdığı mektubu ”Kültür Bakanlığı’na açık bir mektup daha’ ifadelerini kullanarak takipçileriyle paylaştı.

Besteci ve piyanist Fazıl Say'dan Kültür Bakanlığı'na mektup ile ilgili görsel sonucu

Mektubun içeriğindeki önemli göndermeler ve uyarılar ise okuyanların dikkatini çekti. İşte Ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın yazdığı önemli mektup: 

“Kültür bakanlığında neler oluyor? Nedir bu sanatçılara güvenlik soruşturması? Artık tüm bunlar rezillik , ya peki verilmeyen kadrolar? Sürekli ertelenen bu durum? On yıllardır sözleşmelilere kadro verilmedi, yıllardır inanılmaz düşük ücretler karşılığı sanatını yine de yapanların, bunca hizmet verenlerin hakkı ne olacak, onlara kadroları neden ısrarla verilmiyor? Yıllar geçiyor, bu memleket eriyor, yozlaşıyor… Neden tiyatrocu ve müzisyen gençlerimizin önünü açacağımız yerde tıkıyorsunuz? Onca yetenekli gencimiz ne yapsın? Bu imkansızlıklarda tek çare başka ülkelere mi gitsinler? Devlet tiyatroları, Devlet Opera Balesi ve Orkestralarda, inanılmaz kadro açıkları var, yıllardır yazıyoruz çiziyoruz, neden bu kurumları ölüme terk eden bir yaklaşım var, bütçeleri yok, kadroları yok, nasıl yapacaklar? Bir ülke sanat kurumlarından mahrum mu kalacak? Türk halkına bu mağduriyeti neden yaşatıyorlar? Neden sanatlarını dünya düzeyinde uygulamaları için hiç bir şey sağlanmıyor? Kurumlar kötüleştikçe, memur sanatçı daha da sanatı unutup memuriyete dönüyor, sıkıcılaşıyor, maaşından başka derdi kalmıyor, vizyon ve şevksiz sanat mı olur? Bu Devlet kurumlarında on yıllardır görev yapan genel müdürler, müsteşarlar, bakanlar, bu durumlardan utanmıyor mu? Sessiz mi kalacaklar? İstifa etmeleri gerekmez mi? Biz burada utanıyoruz. Kurum dediğimiz anda, bin sorunla karşılaşıyoruz her daim. Yıllardır.. hayat geçti.. Kültür bakanı, otelleri uçakları ile, herhalde pek de önemsemiyor, sanatçıların on yıllarının şuursuzca akıp gitmesine, kimse insandan randıman almayı, insan kaynaklarını düşünmüyor.. Sonra da köhne popülizm, bıktırıcı milliyetçilik.. hadi canım sende… Sanatı olmayan memleketle kim niye gurur duysun?”

Besteci ve piyanist Fazıl Say'dan Kültür Bakanlığı'na mektup ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 04.01.2020 15:12
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