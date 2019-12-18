Beyonce seksi elbisesi ve derin bacak dekoltesiyle gecenin yıldızı

Dünya’nın en çok tanınan sanatçılarından biri olan Beyonce ve eşi Jay-Z, rap sanatçısı Diddy’nin 50. yaş gününe katılım gösterdiler. Diddy’nin doğum gününe Amerika’nın her tarafından gelen ünlüler katıldılar.

Diddy’nin 50. yaş gününe katılım gösteren ünlüler arasında Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kanye West, Snop Dogg, Naomi Campbell, Kobe Bryant, Paris Hilton, Kevin Hart, Cardi B gibi isimler de yer aldı. Katılım gösteren herkes iddialı kıyafetleri ile objektiflere poz verdiler.

Beyonce ise gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Seksi kıyafeti ile gözleri üzerinde toplayan ünlü sanatçı Kujta&Meri markası tarafından özel dikilen bir kıyafet tercih etti. Kıyafetin bacak dekoltesi ise gören herkesi şaşkına çevirdi.

Üzerinde birçok taşın yer aldığı ve bacak bölümünde derin bir yırtmacı yer alan elbisenin göğüs kısmında da bir dekolte olduğu görüldü. Siyah kadife kumaşı elbisenin yanında Beyonce tamamlayıcı olarak yine siyah eldivenleri tercih etti. Beyonce’nin zümrüt yeşili küpeleri ve yüzüğü de gören herkesin beğenisini topladı.

Beyonce’nin bu kombinine sosyal medya üzerinde binlerce beğeni yapıldı.