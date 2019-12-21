Billur Kalkavan'dan 10. yıl paylaşımı

Yaşadığı aşkla ve çarpıcı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Billur Kalkavan, sevgilisi ile ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 57 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, kendisinden 22 yaş küçük Endüstri Mühendisi Buğra Bahadırlı ile 10 yıldır aşk yaşıyor.

Daha önce katıldığı magazin programında ilişkisi ile ilgili "Buğra'nın annesiyle aramda 10 yaş var" diyen Kalkavan açıklamasında "Ben en başından beri çocuk istemedim. Buğra da istemedi. Daha 35 yaşında, belki 40-45 yaşında bana gelip 'ben bir çocuk istiyorum' diyecek. Onun için de Buğra'ya 'sana beraber seçeriz' diyorum. Buğra'yı çok iyi tanıyorum. Onu mutlu edecek kadını da en iyi ben seçerim" açıklamasında bulunmuştu.

Aralarındaki yaş farkı yüzünden sürekli eleştirilere mağruz kalan Kalkavan, sosyal medya hesabından 10. yıllarını romantik bir paylaşımla kutladı. Güzel oyuncu Billur Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadırlı ile 10. yılını şu sözlerle kutladı:

"Bu şahane adamla 10. senemizi bitirdik. Bunca şey yaşadım, uzun ilişkileri hep gereksiz ve sıkıcı buldum, tek eşliliğe hiç inanmadım ta ki Buğra’yla tanışana ve yaşayana kadar. 10 yıl geçivermiş ben sanki dün tanışmışız gibiyim. Seni çok seviyorum ve hep seveceğim. Nice senelere aşkım..."