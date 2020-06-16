Bir isim daha Mucize Doktor'a veda ediyor

Son günlerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinden sevilen oyuncu Özge Özder ayrılmıştı. Özge Özder’in ardından bir ayrılık haberi de Merve Dizdar’dan geldi.

Bir sezondur devam eden ve sevilen dizi Mucize Doktor da korona sebebi ile yayın hayatına ara vermişti. Dizinin yeni bölümleri beklenirken diziden iki oyuncudan ayrılık kararı geldi. Bu oyunculardan birisi Kıvılcım karakteri ile Özge Özder ve Damla karakteri ile Merve Dizdar.

Özge Özder’in diziden neden ayrıldığı sorusunun cevabı merak edilirken güzel oyuncudan yanıt geldi. Özder, diziden kendi isteği ile ayrılmasığını şu sözlerle açıkladı:

"Canlarım, ulaşabildiğiniz her mecradan bana yazıyorsunuz ve bana kızıyorsunuz ama Mucize Doktor'un Kıvılcım ile ilgili aldığı karar benim kararım değil! Çıkan haberlerdeki ‘ayrıldı’ başlığı çok yanıltıcı. Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm”

İkilinin dizinin hangi bölümünde diziden ayrılacağı ise henüz bilinmiyor.