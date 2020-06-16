İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111226
ALTIN
378.913
DOLAR
6.8404
STERLİN
8.6262
EURO
7.7046
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek
İşe yararsa seri üretime geçecek
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i...
Korona virüsün en çok etkilediği kan grubu belli oldu
Son Dakika
Korona virüsün en çok etkilediği...

Bir isim daha Mucize Doktor'a veda ediyor

Mucize Doktor'da Özger Özder'in ardından bir oyuncu daha diziye veda ediyor. Önümüzdeki bölümlerde Merve Dizdar diziden ayrılıyor.

16 Haziran 2020 Salı 01:21
Bir isim daha Mucize Doktor'a veda ediyor
Takip Et:

Son günlerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinden sevilen oyuncu Özge Özder ayrılmıştı. Özge Özder’in ardından bir ayrılık haberi de Merve Dizdar’dan geldi.

Bir sezondur devam eden ve sevilen dizi Mucize Doktor da korona sebebi ile yayın hayatına ara vermişti. Dizinin yeni bölümleri beklenirken diziden iki oyuncudan ayrılık kararı geldi. Bu oyunculardan birisi Kıvılcım karakteri ile Özge Özder ve Damla karakteri ile Merve Dizdar.


Özge Özder’in diziden neden ayrıldığı sorusunun cevabı merak edilirken güzel oyuncudan yanıt geldi. Özder, diziden kendi isteği ile ayrılmasığını şu sözlerle açıkladı:

"Canlarım, ulaşabildiğiniz her mecradan bana yazıyorsunuz ve bana kızıyorsunuz ama Mucize Doktor'un Kıvılcım ile ilgili aldığı karar benim kararım değil! Çıkan haberlerdeki ‘ayrıldı’ başlığı çok yanıltıcı. Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm”

İkilinin dizinin hangi bölümünde diziden ayrılacağı ise henüz bilinmiyor.


Son Güncelleme: 16.06.2020 12:47
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir?
Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir?
Murat Göğebakan'ın Kalbim Yaralı şarkısının ardındaki acı hikaye
Murat Göğebakan'ın Kalbim Yaralı şarkısının ardındaki acı hikaye
Demet Özdemir tekne pozları ile beğenileri topladı
Demet Özdemir tekne pozları ile beğenileri topladı
Üzücü olay! Kitleyi aldırtmak için ameliyat olan güzellik kraliçesinin bacağı kesildi
Üzücü olay! Kitleyi aldırtmak için ameliyat olan güzellik kraliçesinin bacağı kesildi
''Geçinemiyorum'' diyen Demet Akalın'ın denize sıfır lüks lokantası olay oldu
''Geçinemiyorum'' diyen Demet Akalın'ın denize sıfır lüks lokantası olay oldu
Ünlü oyuncu Jessica Cave, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu
Ünlü oyuncu Jessica Cave, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu

Popüler Haberler

Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Pasaport numarası nerede yazar, nasıl ve nereden öğrenilir?
Teknosacell bakiye ve fatura sorgulama işlemleri
2020 Muhtaçlık sınırı ne kadardır? Muhtaçlık sınırı altında olan vatandaşlara verilen yardımlar nelerdir?
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
MEB 2020 İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Öğretmen Atamaları Yer Değiştirme Takvimi Belli Oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.