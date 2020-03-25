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Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine reytinglerin şerefine bornozlu teşekkür!

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz şimdilerde yeni yayına giren baraj dizisindeki başarısına karşılık takipçilerine bornozlu paylaşım ile teşekkür etti.

25 Mart 2020 Çarşamba 23:41
Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine reytinglerin şerefine bornozlu teşekkür!

Güzel oyuncu, hem Baraj dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer alması hem de takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür etti.

REYTİNGLERİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR
Dizide gösterdiği başarılı performansı ile göz dolduran Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile güzel gelen reytinglerin keyfini yaşadığını gösterdi. Baraj dizisinde Feyyaz Duman, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk ile başrolü paylaşan oyuncu, hem Baraj dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer alması hem de takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür etti.

"SÜPERSİNİZ, TEŞEKKÜR EDERİZ"
Bornozlu seksi pozuyla takipçilerini adeta mest eden Yılmaz, binlerce beğeni ve iltifat içerikli çok sayıda yorum aldı. Oyuncu, "Güne hem 2 milyon hem de güzel reytinglerle uyanmak!! Süpersiniz, teşekkür ederiz" diye yazdı.

Son Güncelleme: 25.03.2020 23:56
Anahtar Kelimeler:
Biran Damla Yılmaz
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