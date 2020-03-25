Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine reytinglerin şerefine bornozlu teşekkür!

Güzel oyuncu, hem Baraj dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer alması hem de takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür etti.

Dizide gösterdiği başarılı performansı ile göz dolduran Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile güzel gelen reytinglerin keyfini yaşadığını gösterdi. Baraj dizisinde Feyyaz Duman, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk ile başrolü paylaşan oyuncu, hem Baraj dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer alması hem de takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür etti.

"SÜPERSİNİZ, TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bornozlu seksi pozuyla takipçilerini adeta mest eden Yılmaz, binlerce beğeni ve iltifat içerikli çok sayıda yorum aldı. Oyuncu, "Güne hem 2 milyon hem de güzel reytinglerle uyanmak!! Süpersiniz, teşekkür ederiz" diye yazdı.