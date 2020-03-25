Biran Damla Yılmaz'ın takipçilerini mest eden bornozlu paylaşımı!

Daha önce de Kırgın Çiçekler dizisininden Eylül olarak tanıdığımız Yılmaz, hem Baraj dizisinin reytinglerinden de menun. Feyyaz Duman, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk ile başrolü paylaşan oyuncu, dizinin reytinglerinin üst sıralarda olması ve İnstagram hesabının 2 milyon takipçiye ulaşması üzerine hayranalrına teşekkür etti.

Bornozlu paylaşımına "Güne hem 2 milyon hem de güzel reytinglerle uyanmak!! Süpersiniz, teşekkür ederiz" notunu ekleyen Biran damla yılmaz, takipçilerini mest etti.

