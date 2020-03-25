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Biran Damla Yılmaz'ın takipçilerini mest eden bornozlu paylaşımı!

Fox Tv'nin sevilen dizisi Baraj'ın Nehir karakteri Biran damla Yılmaz, İnstagram'da 2 milyon takipçiye ulaşması üzerine takipçilerine güzel bir jest yaptı.

25 Mart 2020 Çarşamba 19:54
Biran Damla Yılmaz'ın takipçilerini mest eden bornozlu paylaşımı!

Daha önce de Kırgın  Çiçekler dizisininden  Eylül olarak tanıdığımız Yılmaz, hem Baraj dizisinin reytinglerinden de menun. Feyyaz Duman, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk ile başrolü paylaşan oyuncu, dizinin  reytinglerinin üst sıralarda olması ve İnstagram hesabının 2 milyon takipçiye ulaşması üzerine hayranalrına teşekkür etti.  

Biran Damla Yılmaz'ın takipçilerin mest eden bornozlu paylaşımı!

Bornozlu paylaşımına "Güne hem 2 milyon hem de güzel reytinglerle uyanmak!! Süpersiniz, teşekkür ederiz"  notunu ekleyen  Biran damla yılmaz, takipçilerini mest etti.  
Biran Damla Yılmaz'ın takipçilerin mest eden bornozlu paylaşımı!

Son Güncelleme: 25.03.2020 20:09
Anahtar Kelimeler:
Biran Damla YılmazFoxNehirBaraj
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