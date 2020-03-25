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Birce Akalay'ın koronavirüs endişesi

Son dönemlerin ilgiyle takip edilen dizisi Babil'in İlay'ı Birce Akalay, yaptığı bir paylaşımda koronavirüs salgını sürecinin kendisini nasıl etkilediğini dile getirdi.

25 Mart 2020 Çarşamba 23:17
Birce Akalay'ın koronavirüs endişesi

Oyuncu Birce Akalay, 2020 yılının başından beri hem maddi hem de manevi birçok olumsuz sonuçlarla dünyanın gündemine oturan koronavirüs salgınını 'yoruldum' diyerek değerlendirdi.  

Birce Akalay'ın koronavirüs endişesi

Akalay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Bugünler geçtiğinde tamamını nasıl hatırlayacağız bilmiyorum. Ama çok şey öğrendiğimiz kesin. Ben 10 günde 100.000 km yapmış gibi hissediyorum.. Her şeyimiz var ama aslında hiç yokmuş gibi. Belirsizlik hepimiz için zor. Yolumuzun sonu aydınlık olsun." notunu ekledi. 

Birce Akalay'ın koronavirüs endişesi
 

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