Birce Akalay'ın koronavirüs endişesi

Oyuncu Birce Akalay, 2020 yılının başından beri hem maddi hem de manevi birçok olumsuz sonuçlarla dünyanın gündemine oturan koronavirüs salgınını 'yoruldum' diyerek değerlendirdi.

Akalay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Bugünler geçtiğinde tamamını nasıl hatırlayacağız bilmiyorum. Ama çok şey öğrendiğimiz kesin. Ben 10 günde 100.000 km yapmış gibi hissediyorum.. Her şeyimiz var ama aslında hiç yokmuş gibi. Belirsizlik hepimiz için zor. Yolumuzun sonu aydınlık olsun." notunu ekledi.



