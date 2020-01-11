Birkan Sokullu eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile ilgili ilk kez konuştu

2018 yılında 3 yıllık ilişkilerini bitirme kararı alan Birkan Sokullu ve Berrak Tüzünatanç, ayrılık sonrası sessizliklerini korumuştu. Ayrıldıktan sonra arkadaşlıklarının devam ettiğini belirten Sokullu, “Evet karşılaştık. Ayrıldıktan sonra birbirimizi birçok kez gördük. Konuşuyoruz da... Ortak çok dostumuz var. Biz medeni insanlarız. Küsüp ‘merhaba’ dememek doğru değil ki” dedi.

Berrak Tüzünatanç şimdilerde Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile aşk yaşıyor. Gözlerden uzak aşk yaşamayı tercih eden çift 2020 yılı için tatil dönüşü havaalanında el ele objektiflere takılmıştı.

Berk Suyabatmaz, verdiği bir röportajda eski eşi ile ilgili “Eski eşim Burcu Esmersoy ile konuşuyoruz, görüşürüz de. Böyle şeyleri dert etmem.” açıklamasında bulunmuştu. Berrak Tüzünataç ile Burcu Esmersoy'un aralarının iyi olduğu söyleniyor.