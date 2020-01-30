Birkan Sokullu yeni aşkı ile gecelerde

34 yaşındaki oyuncu Birkan Sokullu'nun, bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Sokullu, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak'ın kızları Eda Gürkaynak ile 6 ay önce aşk yaşamaya başladı.

Birkan Sokullu, geçtiğimiz hafta Asmalımescit'te bir mekanda düzenlenen doğum günü partisine katılmış ve gecede kendisine sarışın bir kadın eşlik etmişi.

Sokullu'ya eşlik eden gizemli sarışının, İstanbul Entertaintment Group CEO'su Kemal Gürkaynak'ın kızı Eda Gürkaynak olduğu ortaya çıktı.

Çiftin 6 aydır aşk yaşadığı ve Birkan Sokullu'nun sevgilisini görmek için sık sık ABD'ye gittiği öğrenildi.