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Birkan Sokullu yeni aşkı ile gecelerde

Oyuncu Birkan Sokullu, 6 aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Kemal Gürkaynak'ın kızı Eda Gürkaynak ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

30 Ocak 2020 Perşembe 16:26
Birkan Sokullu yeni aşkı ile gecelerde

34 yaşındaki oyuncu Birkan Sokullu'nun, bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Sokullu, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak'ın kızları Eda Gürkaynak ile 6 ay önce aşk yaşamaya başladı.

eda özkaynak

Birkan Sokullu, geçtiğimiz hafta Asmalımescit'te bir mekanda düzenlenen doğum günü partisine katılmış ve gecede kendisine sarışın bir kadın eşlik etmişi.

birkan sokullu

Sokullu'ya eşlik eden gizemli sarışının, İstanbul Entertaintment Group CEO'su Kemal Gürkaynak'ın kızı Eda Gürkaynak olduğu ortaya çıktı.

birkan

Çiftin 6 aydır aşk yaşadığı ve Birkan Sokullu'nun sevgilisini görmek için sık sık ABD'ye gittiği öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
AşkBirkan SokulluSosyeteEda özkaynak
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