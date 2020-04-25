Bomba aşk iddiası; Kerem Bürsin ve Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?

İkilinin bir süredir yakınlaştığı ortaya çıktı. Eskiden de tanışan çift, ortak arkadaşları sayesinde daah çok bir araya gelmeye başladı. Aralarındaki çekime karşı koyamayan üikilinin aşk yaşadıkları magazin kulislerinde gündemde.

Bir süre Yaman Taciroğlu ile birlikte olan Demet Özdemis, sessiz sedasız ayrılmıştı. Kerem Bürsin ise yaklaşık bir yıl önce biten Serenay Sarıkaya ilişkisinden sonra inzivaya çekilmişti. Karantina sürecini debirlikte geçirdikleri iddia edilen ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.



