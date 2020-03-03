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Bomba gibi iddia! Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşk mı yaşıyor?

Ünlü popçu Murat Boz, büyük aşk yaşadığı Aslı Enver ile yollarını kesin olarak ayırdıktan sonra özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmemişti. Son olarak ortaya bomba gibi bir iddia atıldı ve Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun arasında yeni bir aşk doğduğu söylentileri çıkmaya başladı.

03 Mart 2020 Salı 16:43
Bomba gibi iddia! Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşk mı yaşıyor?

Ünlü popçu ve O Ses Türkiye'nin başarılı jüri üyesi Murat Boz ve Defne Samyeli'nin kızı arasında aşk dedikoduları gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu Aslı Enver ile ayrıldıktan sonra özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Murat Boz'un Deren Talu ile bir arkadaşlarını doğum gününde karşılaştıkları ve ikili arasında bir yakınlaşma olduğu söylentileri yayılmaya başladı.

Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu

Geçtiğimiz günlerde arkadaşı Efe Keskün'ün doğum günü partisine katılan Murat Boz'un aynı partiye davetli olan Deren Talu ile yakınlaşması aralarında aşk başladıkları iddiasını öne çıkarırken çiftin samimi olmalarınında bu iddiaları güçlendirdiği sonucuna götürüyor.

Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu

Çiftin arasında oluşan bu flört arkadaşlıkta ise aralarındaki yaş farkının konuşulmasına da neden oldu. Deren Talu, henüz 23 yaşında iken Murat Boz şu an 39 yaşında. İkilinin arasında 16 yaş fark var.  Murat Boz ile 23 yaşındaki Deren Talu arasındaki aşk söylentileri Murat Boz'un hayranlarını da ikiye bölerken kimi hayranları çifti çok yakıştırdı fakat kimi hayranları da aradaki yaş farkınının hoş olmadığını söyledi.

Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu
 

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Murat BozDefne SamyeliDeren Talu
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