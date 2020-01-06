İstanbul
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111494
ALTIN
302.491
DOLAR
5.9725
STERLİN
7.8523
EURO
6.6864

Böylesi görülmedi! Avustralya'daki yangın için 10 dolara çıplak fotoğrafını gönderiyor

Amerikalı model Kaylen Ward, Avustraya'nın bir çok noktasında devam eden yangınlar için bağış kampanyası düzenledi. Modelin yardım toplamak için kullandığı yöntem ise şaşkınlık yarattı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 14:17
Böylesi görülmedi! Avustralya'daki yangın için 10 dolara çıplak fotoğrafını gönderiyor

Avustralya'da birçok noktada meydana gelen ve 500 milyona yakın canlının yok olduğu ve 24 kişinin de yaşamını yitirdiği yangınlarla ilgili tüm Dünya seferber olurken farklı bağış kampanyaları da düzenlenmeye başladı. En ilgi çekeni ise Amerikalı model Kaylen Ward'ın bağış kampanyasıydı.

Görenleri şaşkına çeviren bu bağış kampanyasını İnstagram hesabından başlatarak 10 dolar karşılığında çıplak fotoğraf göndereceğini açıklayan ward, paylaştığı duyurunun ardından mesaj kutusu doldu taştı.

Böylesi görülmedi! Avustralya'daki yangın için 10 dolara çıplak fotoğrafını gönderiyor

20 yaşındaki manken, "Bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapan ve makbuzunu bana gönderenlere çıplak fotoğraf göndereceğim" dedikten sonra ilk başlarda bir kaç bin mesaj geleceğini düşünmesinin ardından modelin mesaj kutusuna dakikalar içinde 20 bini aşkın mesaj geldi. Amerikalı model gelen bütün mesajları cevapladığını ve hala cevaplara devam ettiğini açıkladı.

Orman yangınları için yoğun b ir şekilde çalışan Ward, kampanyanın başladığı günden bu yana 500.000 dolarlık bağış toplandığını ve bu durumdan öutluluk duyduğunu açıklayarak başta sadece 1000 dolar toplamak gibi bir amacı olduğunu belirterek, “Sosyal medyada Avustralya’daki yangınlarla ilgili gelişmeleri takip ediyordum ve dünyanın geri kalanının bu konuyla ilgilenmediğini ve insanların dünya için bağış yapmadığını gördüm. Bu kadar ilgi olmasını beklemiyordum” diye konuştu.

Böylesi görülmedi! Avustralya'daki yangın için 10 dolara çıplak fotoğrafını gönderiyor

Kendisi ve ailesinin de geçen yıl California’da meydana gelen yangından kaçtıklarını ve oradaki durumu çok iyi anlayabildiğini söyleyen model Ward, “Ailem benim paylaştığım çıplak fotoğraflar yüzünden benimle iletişimi kesti. Ama olsun koalaların kurtarılması daha önemli” dedi.

Modelin sıra dışı bağış yöntemi kullanıcıların beğenisini kazanırken, bu yöntemi beğenmeyen kişiler ise modeli instagrama şikayet ederek hesabının kapatılmasını istedi. gelen şikayetleri değerlendiren İnstagram ise  genç modelin hesabını geçici olarak kapattı.

Böylesi görülmedi! Avustralya'daki yangın için 10 dolara çıplak fotoğrafını gönderiyor

Kaylen Ward bu kez de kampanyaya aynı yöntemle Twitter'dan devam etti. Modelin Instagram'dan başlattığı kampanya, Twitter'da da ilgi odağı olurken daha öncede para kazanmak için bu yöntemi kullandığı öğrenildi.


 

Anahtar Kelimeler:
çıplak PozKampanyaOrman YangınıAvustralyaKaylen Ward
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edepsizlik krizinde Ebru Polat'tan Hadise'ye göğüs dekolteli destek
Edepsizlik krizinde Ebru Polat'tan Hadise'ye göğüs dekolteli destek
Şeyma Subaşı isyan etti
Şeyma Subaşı isyan etti
Yasmin Erbil'in sunuculuk işine son verildi! Yerine başkası geldi
Yasmin Erbil'in sunuculuk işine son verildi! Yerine başkası geldi
Hollywood’un ünlü ailesi Douglas çiftinden İstanbul'da aşk turu
Hollywood’un ünlü ailesi Douglas çiftinden İstanbul'da aşk turu
Hadise, elbisesine yapılan edep eleştirilerini cahilce buldu
Hadise, elbisesine yapılan edep eleştirilerini cahilce buldu
Aynur Aydın'dan olay paylaşım! Sütyen Tweeti beğeni rekorları kırdı
Aynur Aydın'dan olay paylaşım! Sütyen Tweeti beğeni rekorları kırdı

Popüler Haberler

Nane Yağı nedir, nasıl kullanılır? Nane yağının faydaları nelerdir?
Genpa garanti süresi sorgulaması nasıl yapılır? Genpa online garanti süresi sorgulama
IMEI numarası nedir? İMEİ numarası öğrenmek, bulmak, sorgulamak işlemleri
Askerlik yol parası ne kadar ödeniyor? Askerlik yol parası nereden, nasıl alınır?
Pybs bursu kaç yıl ödenir? Pybs bursu ne zaman kesilir?
PTT adıma gelen para nasıl sorgulanır? PTT gelen havale sorgulama
Yurtdışına kargo nasıl yollanır? Yurt dışı kargo ücretleri
Rüyada su görmek nedir? Rüyada su görmenin anlamı, tabiri
Netflix pin kodu uygulaması nedir? Netflix pin kodu nasıl açılır ve kapanır?
Çukur yeni bölüm neden yayınlanmıyor? 6 Ocak Pazartesi Show Tv Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
2020 Hac kurası ne zaman yapılacak? Hac ücreti ve kura sonuçları tarihi belli oldu
Fox TV Seç Birini başvuru formu ve şartları
Yaparsın Aşkım 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler var?
Beren Saat'ten Atiye dizisi sevişme sahnesine ilk yorum
İSMEK 2020 kayıtları ne zaman başlıyor?
Savaşçı bu akşam yeni bölüm var mı? Fox TV 5 Ocak 2020 Savaşçı yeni bölüm neden yok? Ne zaman yayınlanacak?
Bahçedeki karınca ve zararlı böceklerden nasıl kurtulurum?
Kuaförüm Sensin Taner ve Aslı para ödülü geri alındı!
Doğum parası ne zaman yatar? Doğum parası ptt hesabına ne kadar sürede yatar?
Borç transfer ve kapatma kredisi veren bankalar hangileridir? Tüm borçları tek yerde toplama kredisi
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 5 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.