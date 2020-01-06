Böylesi görülmedi! Avustralya'daki yangın için 10 dolara çıplak fotoğrafını gönderiyor

Avustralya'da birçok noktada meydana gelen ve 500 milyona yakın canlının yok olduğu ve 24 kişinin de yaşamını yitirdiği yangınlarla ilgili tüm Dünya seferber olurken farklı bağış kampanyaları da düzenlenmeye başladı. En ilgi çekeni ise Amerikalı model Kaylen Ward'ın bağış kampanyasıydı.

Görenleri şaşkına çeviren bu bağış kampanyasını İnstagram hesabından başlatarak 10 dolar karşılığında çıplak fotoğraf göndereceğini açıklayan ward, paylaştığı duyurunun ardından mesaj kutusu doldu taştı.

20 yaşındaki manken, "Bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapan ve makbuzunu bana gönderenlere çıplak fotoğraf göndereceğim" dedikten sonra ilk başlarda bir kaç bin mesaj geleceğini düşünmesinin ardından modelin mesaj kutusuna dakikalar içinde 20 bini aşkın mesaj geldi. Amerikalı model gelen bütün mesajları cevapladığını ve hala cevaplara devam ettiğini açıkladı.

Orman yangınları için yoğun b ir şekilde çalışan Ward, kampanyanın başladığı günden bu yana 500.000 dolarlık bağış toplandığını ve bu durumdan öutluluk duyduğunu açıklayarak başta sadece 1000 dolar toplamak gibi bir amacı olduğunu belirterek, “Sosyal medyada Avustralya’daki yangınlarla ilgili gelişmeleri takip ediyordum ve dünyanın geri kalanının bu konuyla ilgilenmediğini ve insanların dünya için bağış yapmadığını gördüm. Bu kadar ilgi olmasını beklemiyordum” diye konuştu.

Kendisi ve ailesinin de geçen yıl California’da meydana gelen yangından kaçtıklarını ve oradaki durumu çok iyi anlayabildiğini söyleyen model Ward, “Ailem benim paylaştığım çıplak fotoğraflar yüzünden benimle iletişimi kesti. Ama olsun koalaların kurtarılması daha önemli” dedi.

Modelin sıra dışı bağış yöntemi kullanıcıların beğenisini kazanırken, bu yöntemi beğenmeyen kişiler ise modeli instagrama şikayet ederek hesabının kapatılmasını istedi. gelen şikayetleri değerlendiren İnstagram ise genç modelin hesabını geçici olarak kapattı.

Kaylen Ward bu kez de kampanyaya aynı yöntemle Twitter'dan devam etti. Modelin Instagram'dan başlattığı kampanya, Twitter'da da ilgi odağı olurken daha öncede para kazanmak için bu yöntemi kullandığı öğrenildi.



