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Böylesi her eve lazım; işte Kerem Bürsin hamaratlığı!!

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan ünlüler, laflamak için de yöntem buldu. Ortak canlı yayın yaparak hem sohbet eden, hem de hayranlarına ulaşabilen ünlüler, neredeyse bütün sosyal hayatlarını İnstagram, Twitter gibi platformlara taşıdılar.

03 Nisan 2020 Cuma 09:12
Böylesi her eve lazım; işte Kerem Bürsin hamaratlığı!!

Yakışıklı oyumcu Kerem Bürsin de yakın arkadaşı ve yeni nesil yönetmenlerden biri olan Mu Tunç ile birlikte bir canlı yayın yaptı. İkilinin Sohbetinde en dikkat çeken nokta ise, Kerem Bürsin’in ev işlerindeki hamaratlığından bahsetmesi oldu. 

Böylesi her eve lazım; işte Kerem Bürsin hamaratlığı!!
Kerem Bürsin,  her işini kendisinin yaptığını belirterek; “Karantinada 21’inci günüm. Geçen çamaşırlarımı yıkadım. Üniversiteden beri yıkıyorum. Kurutma makinesi o kadar sıkıntılı ki, bütün tişörtlerim ve pantolonlarım daraldı.” Kurutma makinesinden dert yakındı.  

Böylesi her eve lazım; işte Kerem Bürsin hamaratlığı!!

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