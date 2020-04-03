Böylesi her eve lazım; işte Kerem Bürsin hamaratlığı!!

Yakışıklı oyumcu Kerem Bürsin de yakın arkadaşı ve yeni nesil yönetmenlerden biri olan Mu Tunç ile birlikte bir canlı yayın yaptı. İkilinin Sohbetinde en dikkat çeken nokta ise, Kerem Bürsin’in ev işlerindeki hamaratlığından bahsetmesi oldu.

Kerem Bürsin, her işini kendisinin yaptığını belirterek; “Karantinada 21’inci günüm. Geçenlarımı yıkadım. Üniversiteden beri yıkıyorum. Kurutma makinesi o kadar sıkıntılı ki, bütün tişörtlerim ve pantolonlarım daraldı.” Kurutma makinesinden dert yakındı.