Boyner Çılgın Kelebek kampanyası!

Her yıl intenetten alışveriş yapan kişilerin merakla beklediği indirimler başlamak üzere. Bahar sezonunun bitmesine kısa bir süre kala pek çok kişi yaz indirimlerinin online mağazalarda ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Her yıl milyonlarca kişi tarafından merak edilen ve alışveriş çılgınlığının yaşandığı Çılgın Kelebek kampanyası 13-17 Mayıs tarih arasında gerçekleşecek.

Çılgın Kelebek kampanyası

Milyonlarca üründe %50 indirimin olacağı Çılgın Kelebek kampanyasında ayrıcalıklı ve avantajlı alışveriş sağlanacak.

Boyner tarafından her yıl düzenlenen ve milyonlarca ürünün satıldığı Çılgın Kelebek kampanyası başladı. Hem bayramın yaklaşması hem de yazın gelmesi ile birlikte binlerce üründe net %50 indirim olacağı belirtilen Çılgın Kelebek kampanyası 13-17 Mayıs tarihinde başlıyor.

Beş gün sürmesi planlanan kampanyanın kadın giyimden, erkek giyime, çocuk koleksiyonundan, aktif spor veya ev koleksiyonlarına uzanan seçili ürünlerde ve büyük markalarda uygulanacğı açıklandı. Türkiye’de en fazla kullanılan spor markaları en sevilen ürünler ve trend ürünlerin de listeye dahil edilmesi 5 günlük sürede online alışveriş çılgınlığı yaşanacağını gösterdi.

Boyner ilkbahar-yaz sezonu ürünleri başta olmak üzere pek çok ürünü de bayram indirimlerine alacağını açıkladı. Tişörtler, şortlar, pantolonlar ve elbiselerin yanı sıra terlik, sandaletler ve bazı ayakkabılarda da büyük indirimler sağlanarak ürünlerin kullanıcılara ulaştırılması amaçlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 23:25