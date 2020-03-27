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Brad Pitt ve Jennifer Aniston hakkında yıldırım nikahı iddiası

Brad Pitt ve Jennifer Aniston’ın SAG Ödül töreninde yakınlaşmasının yankıları devam ederken çiftin gizli gizli görüşmeye başladıkları iddia edildi. Bir diğer bomba iddiada Pitt ve Aniston’ın yıldırım nikahı ile tekrar evlenecekleri yönünde oldu.

27 Mart 2020 Cuma 13:07
Brad Pitt ve Jennifer Aniston hakkında yıldırım nikahı iddiası

Brad Pitt ve Jennifer Aniston çifti 1998 yılında birlikte olmaya başladıktan sonra 2000 yılında da Malibu’da gizli bir nikah töreniyle evlenmişti. Çift 5 yıl sonra boşandı ve boşanmanın hemen ardından Pitt, Mr. and Mrs. Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston hakkında yıldırım nikahı iddiası

Brad Pitt ve Jennifer Aniston, en son SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninde bir araya gelmişlerdi. Karşılaşmada en çok dikkat çeken anlar ise Brad Pitt ve Jennifer Aniston’ın sahne arkasındaki samimi sohbeti olmuştu. Hollywood’un en gözde çiftleri olarak gösterilen ikilinin 2005 yılındaki boşanmalarından sonra ilk kez birlikte görüntülenmesi hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston hakkında yıldırım nikahı iddiası

Aniston'ın Pitt'e dokundugu anlar ve ünlü aktörün onun bileğini tutması kimileri tarafından gizlenen bir ilişkinin ortaya çıkması olarak nitelendirilirken kimilerine göre de yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı. 

İngiliz Mirror gazetesi ise çift ile ilgili bir yayımladı ve habere göre çiftin hayranlarının isteği gerçek olmak üzere. Söylentilere göre ödül töreninden sonra Aniston ve  Pitt'in gizlice görüştükleri ve aralarındaki aşkın tekrar alevlendiği belirtildi.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston hakkında yıldırım nikahı iddiası

Brad Pitt ile Jennifer Aniston’ın ayrıca Meksika’da yıldırım nikahıyla evlenmeye hazırlandığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. bomba etkisi yarattı.

Anahtar Kelimeler:
EvlilikJennifer AnistonBrad PittYıldırım Nikahı
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