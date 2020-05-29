Bradley Cooper ile Irina Shayk birlikte görüntülendi; dünya magazin gündemi bunu konuşuyor!

4 yıllık birliktelikleri'A star is born' filmi yüzünden sonlanan Bradley Cooper(45) ve Irina Shayk(34) ikilisi, ayrıldıktan sonra ilk kez bir arada görüntülendi.

Bradley Cooper ile Irina Shayk birlikte görüntülendi; dünya magazin gündemi bunu konuşuyor!
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Bradley Cooper ile Irina Shayk birlikte görüntülendi; dünya magazin gündemi bunu konuşuyor!

Bradley Cooper'ın New York'taki evine giden Irina Shayk kameralara yakalandı. Geçen yıl sonlandırdıkları 4 yıllık ilişkinin ardından, kızları Lea'nın velayeti için anlaşmaya çalışıyorlar. Bradley Cooper'ın evinde yaklaşık 4 saat kalan Irina Shayk'ın gerginliği gözden kaçmadı. 

Bradley Cooper ile Irina Shayk birlikte görüntülendi; dünya magazin gündemi bunu konuşuyor!

Bradley Cooper'ın hem yönetmenliğini üstlendiği, hem de başrol oynadığı A star is born filmi yüzünden ayrılan çift, ilk kez bir arada görüntülendi. Irina Shayk, Bradley Cooper'ın filmdeki rol arkadaşı Lady Gaga ile sette aşk yaşadığı iddiaları yüzünden ayrılmayı seçmişti. 

Bradley Cooper ile Irina Shayk birlikte görüntülendi; dünya magazin gündemi bunu konuşuyor!


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