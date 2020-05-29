Bradley Cooper ile Irina Shayk birlikte görüntülendi; dünya magazin gündemi bunu konuşuyor!

Bradley Cooper'ın New York'taki evine giden Irina Shayk kameralara yakalandı. Geçen yıl sonlandırdıkları 4 yıllık ilişkinin ardından, kızları Lea'nın velayeti için anlaşmaya çalışıyorlar. Bradley Cooper'ın evinde yaklaşık 4 saat kalan Irina Shayk'ın gerginliği gözden kaçmadı.

Bradley Cooper'ın hem yönetmenliğini üstlendiği, hem de başrol oynadığı A star is born filmi yüzünden ayrılan çift, ilk kez bir arada görüntülendi. Irina Shayk, Bradley Cooper'ın filmdeki rol arkadaşı Lady Gaga ile sette aşk yaşadığı iddiaları yüzünden ayrılmayı seçmişti.