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Bruce Willis ile Demi Moore'dan karantinada pijama partisi

Dünyanın en iyi çiftleri arasında gösterilen Bruce Willis ile Demi Moore, boşandıktan uzun bir süre sonra karantina günlerinde buluştular. Bir araya gelen çift çizgili pijamalarıyla bol bol fotoğraf paylaştılar.

07 Nisan 2020 Salı 12:20
Bruce Willis ile Demi Moore'dan karantinada pijama partisi

Bruce Willis ve Demi Moore çifti 1987 yılında evlenmişler ve Tallulah isimli bir kızları olmuştu. Dünyanın en çok yakışan çiftleri arasında gösterilen başarılı oyuncular evliliklerini 2000 yılında noktalamışlar ve her ikisi de kendi yolunu tekrar çizmişlerdi.

Bruce Willis ile Demi Moore, tüm dünyanın içinde bulunduğu ve kendini korumaya aldığı karantina günlerinde bir araya geldi. 2009 yılında hayatını birleştirdiği Emma Heming ile birlikte eski eşi Demi Moore ve çocuklarını ziyaret eden Bruce Willis,  izolasyon nedeniyle ailecek bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Bruce Willis ile Demi Moore

Hollywood’un başarılı oyuncuları koronavirüsü salgını nedeniyle tedbiri elden bırakmayan çift tedbir ve önlemlerini alarak bir araya geldiler. Aynı pijamaları giyen aile üyeleri ise ortaya sevimli bir görüntü oluşturdu.

Wills ve Moore'nin kızları Tallulah Willis de bu buluşmaya dair pozları Instagram hesabından yayınlarken karantina günlerini eğlenceli hale getirmek isteyen kalabalık ailenin yeşil beyaz çizgili pijamalar giyip objektife poz vermesi beğeni rekorları kırdı.

Bruce Willis ile Demi Moore

Anahtar Kelimeler:
KarantinaKoronavirüsBruce WillisDemi Moore
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