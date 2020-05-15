Buket Aydın hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde Kanal D’deki görevinden istifa eden Buket Aydın, önce kanal ile yollarını ayırmış sonra da 7 yıllık hayat arkadaşı Erce Baykal’dan tek celsede boşanmıştı. Ünlü spiker bu kararları için ‘’Karantina sebebiyle önceliklerim değişti’’ demişti.
Buket Aydın’ın eşinden boşanmasından sonra adı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile anılmaya başladı. Emir Sarıgül de bir süre önce eşi Fatoş Altınbaş’tan boşanmıştı. Buket Aydın’ın ani boşanma kararının Emir Sarıgül ile olan ilişkisi nedeniyle alındığı gündeme geldi.
Buket Aydın iddialara yanıt verdi
Buket Aydın’ın sosyal medya paylaşımı ise şöyle:
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 14:48