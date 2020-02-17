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Bülent Ersoy'a hayranından öpücük

Bülent Ersoy, önceki gün sahne aldığı bir mekanda ''Bülent Hanım sizi öpmek istiyorum'' diye bağıran bir hayranını sahneye davet etti.

17 Şubat 2020 Pazartesi 14:32
Bülent Ersoy'a hayranından öpücük

67 yaşındaki Diva Bülent Ersoy, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ersoy, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. 

bülent ersoy

Ersoy, daha önce Ataköy'de bir mekanda giydiği kıyafeti tekrar giyerek çıktığı için gelen basın mensuplarına röportaj vermek istemedi. Ersoy, kırmızı transparan elbisesini bir ayda üç kez giymiş oldu.

bülent ersoy

Kırmızı transpran elbisesiyle çıktığı sahnede şarkılarını seslendirdiği sırada bir hayranı, "Bülent Hanım sizi öpmek istiyorum" diye bağırdı.

bülent ersoy

Ersoy, kendisini öpmek isteyen hayranını sahneye davet etti ve "Yakışıklı çocukmuş. Öp bari" diyerek yanağından öptürdü.

bülent ersoy

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