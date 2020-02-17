Bülent Ersoy'a hayranından öpücük

67 yaşındaki Diva Bülent Ersoy, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ersoy, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ersoy, daha önce Ataköy'de bir mekanda giydiği kıyafeti tekrar giyerek çıktığı için gelen basın mensuplarına röportaj vermek istemedi. Ersoy, kırmızı transparan elbisesini bir ayda üç kez giymiş oldu.

Kırmızı transpran elbisesiyle çıktığı sahnede şarkılarını seslendirdiği sırada bir hayranı, "Bülent Hanım sizi öpmek istiyorum" diye bağırdı.

Ersoy, kendisini öpmek isteyen hayranını sahneye davet etti ve "Yakışıklı çocukmuş. Öp bari" diyerek yanağından öptürdü.