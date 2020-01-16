Bülent Ersoy havalimanını birbirine kattı

67 yaşındaki Bülent Ersoy, 12 Ocak'ta gerçekleştireceği Antalya konseri için İstanbul Havalimanı'na gitti. Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-Antalya uçağını tercih etti. Uçağa ulaşmak için tekerlekli sandalye servisi alan Ersoy, uçağı kaçırdı.

Uçağı kaçıran Diva, bu durumdan tekerlekli sandalye hizmeti aldığı şiketi sorumlu tuttu. Bülent Ersoy'un şirket çalışanlarına hakaret ettiği iddia edildi. Şirketin o günkü çalışanlarından şikâyetçi olan Ersoy konuyla ilgili şunları söyledi: “Havalimanı çok büyük bir yer. Bir saatte gidebiliyorsun. Sandalye istedim. 45 dakika bekledim. ‘Hakaret etti’ diyorlar, ispat edecekler. Hakaret etmedim. Neyin ne olduğunu bilen biriyim. Yoksa neden zabıt tutturayım, işi bu noktaya götüreyim?”

Diva, uçağı kaçırıp konsere yetişemediği için çalışanlardan şikâyetçi oldu ve zararının karşılanmasını isteyerek davacı oldu.