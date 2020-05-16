Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı 

80'li yıllarda çekilen fotoğrafta Ersoy, kısacık elbisesiyle örgü örerken görüntüleniyor. Bülent Ersoy bu fotoğrafında kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor. Kaynağı bilinmeyen fotorğraf, b,rkaç saat içinde en çok paylaşılanlar listesine girdi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan 67 yaşındaki Diva, tüm vaktini evinde geçiriyor. Her yaptığı ve her giydiğiylr olay olan usta sanatçı, bu sefer de yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Diva'nın başka gençlik fotoğrafları:



