Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türk Müziğinin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy'un sosyal medyada dolaşan gençlik fotoğrafı bir anda gündeme oturdu.

Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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80'li yıllarda çekilen fotoğrafta Ersoy, kısacık elbisesiyle örgü örerken görüntüleniyor.  Bülent Ersoy bu fotoğrafında kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor. Kaynağı bilinmeyen fotorğraf, b,rkaç saat içinde en  çok paylaşılanlar listesine girdi.  

Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Koronavirüs  tedbirleri nedeniyle evinden  çıkamayan 67 yaşındaki Diva, tüm vaktini evinde geçiriyor.  Her yaptığı ve her giydiğiylr olay  olan usta sanatçı, bu sefer de yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.  İşte Diva'nın  başka gençlik fotoğrafları:

Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı 

 Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı ayağa kaldırdıı:

Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı


 


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