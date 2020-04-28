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Bülent Ersoy yakın dostunun cenazesinde bulunabilmek için ailesinden özel izin istedi

Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, aynı gün içerisinde hen annesinin hem de en yakın dostu Nur Yerlitaş’ın vefat haberini alarak iki büyük acıyı aynı gün yaşamış oldu. Diva, Nur Yerlitaş’ın cenazesine katılabilmek için ailesinden özel izin istedi.

28 Nisan 2020 Salı 13:35
Bülent Ersoy yakın dostunun cenazesinde bulunabilmek için ailesinden özel izin istedi

Sözcü’nün haberine göre, Modacı Nur Yerlitaş’ın cenazesi, Ulus Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecekti.  Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz’ın cenazesi ise yi gün ve saatte Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Diva Bülent Ersoy, yakın dostu Nur Yerlitaş’ın  cenazesine katılabilmek için, Yerlitaş’ın ailesinden cenaze namazının Zincirlikuyu Camii’nde kılınmasını ricada bulundu. Yerlitaş’ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak  olan ikindi namazının ardından yine Ulus Mezarlığı’na defnedilecek. 

Bülent Ersoy yakın dostunun cenazesinde bulunabilmek için ailesinden özel izin istedi
Ersoy, Nur Yerlitaş için duyarını şu şekilde dile getirmişti: 
"Önce dostum, sonra modacım, canım Nur'um... Niye acele ettin bu kadar daha sırada ben vardım be arkadaşım... Sanatında ordinaryus profesör seviyesindeki bilgi birikimin ile mücehhez show dünyasının yaratıcı bir markasıydın sen... Ve ben 35 senedir seninle hep iftihar ettim ustalığından ötürü seninle Nur'um... Şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla bir hicaz şarkıyla uğurluyorum seni arkadaşım... 'Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına' ruhun şâd, mekanın cennet olsun. Nurlar içerisinde uyu yerinde inşallah güzel gözlüm... Oya'ya (Aydoğan) da selamımı söyle yakında görüşmek üzere bir taneciğim."

Bülent Ersoy yakın dostunun cenazesinde bulunabilmek için ailesinden özel izin istedi

Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoyCenazeNur Yerlitaş
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