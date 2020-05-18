Bülent Serttaş'ın yeni imajını sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş yeni imajıyla dikkatleri üzerine topladı. Bülent Serttaş’ın yeni imajını görenler ünlü şarkıcıyı dünya yıldızı George Clooney’e benzetti. Serttaş, yeni klibi için İstanbul Valiliği’nden izin alarak çekimlere başladı.

Eyvah adlı şarkısına klip çeken Serttaş, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağını fırsat bildi ve çekimlerini Ayasofya, Sultanahmet, Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı ve Kız Kulesi'nde gerçekleştirdi.

Ünlü şarkıcının korona virüs salgınında berberlerin kapalı olması nedeniyle saç ve sakallarını uzattı. Uzun saç ve sakallarıyla kamera karşısına geçen Serttaş’ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Serttaş’a “yerli George Clooney” diyerek takıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:06